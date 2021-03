Por iG

Publicado 18/03/2021 18:55 | Atualizado 18/03/2021 18:57

Brasília - O assessor do senador Major Olímpio (PSL-SP), que morreu na tarde desta quinta-feira (18) por complicações da Covid-19, está internado e intubado com a mesma doença no hospital Asa Sul, em Brasília. O jornalista Diego Freire tem apenas 33 anos.