Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 06:17 | Atualizado 27/03/2021 15:13

Depois que foi noticiado - inclusive por esta coluna de seis leitores - o fato de Anitta estar se divertindo em uma festa em Miami sem o uso de máscara e distanciamento social, sua assessoria veio à público tentar defender a cantora distorcendo fatos. Talvez os responsáveis pela comunicação da moça achem que só eles tem informações sobre a situações de outros países durante a pandemia. Então é de suma importância que a gente esclareça alguns pontos.

Ao contrário do que foi falado por eles, apesar de os Estados Unidos já terem vacinado 100 milhões de pessoas, isso representa apenas 1/3 da população do país, que é de 330 milhões de pessoas. Até o presidente, o democrata Joe Biden, baixou um decreto federal obrigando o uso de máscara e recomendando o distanciamento social, já que a pandemia ainda não está sob controle e o país norte-americano ainda é o primeiro em número de mortes no mundo. Mas claro que Anitta, uma turista que não foi vacinada e que vem de um país onde a pandemia está totalmente descontrolada, está liberada de respeitar as regras do país, não é mesmo?

Só uma dúvida que pairou na cabecinha pensante desta colunista: o que difere a postura negacionista do presidente Jair Bolsonaro que ela tanto critica e as atitudes que a cantora vem tendo aqui no Brasil e em outros países? A resposta? Nada. Os dois são iguais neste quesito. Anitta é boa de lacrar no textão, porque na prática deixa muito a desejar.