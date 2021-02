Karol Conká Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 20:25 | Atualizado 01/02/2021 20:28

A assessoria de Karol Conká usou as redes sociais da cantora para se pronunciar após algumas falas polêmicas da artista no "Big Brother Brasil 21". Nesta segunda-feira, as redes sociais foram tomadas pela revolta do público após Karol expulsar Lucas da mesa e não aceitar comer com ele.

fotogaleria

Publicidade

No Twitter, uma série de publicações tentou humanizar a imagem da cantora. "O BBB gera também debates extremamente importantes para nossa sociedade, pois o assunto é discutido com uma enorme visibilidade e audiência. Há de fato uma responsabilidade social ao entrar na casa".

"É normal o público amar e detestar o participante perante as suas atitudes, falas e posicionamentos dentro do jogo. Julgamos os participantes, mudando de opinião e de favs a cada fato novo. O problema começa quando isso ocorre de forma indiscriminada em nossa sociedade".

Publicidade

Portanto, é normal o público amar e detestar o participante perante as suas atitudes, falas e posicionamentos dentro do jogo. Julgamos os participantes, mudando de opinião e de favs a cada fato novo. O problema começa quando isso ocorre de forma indiscriminada em nossa sociedade. — Karol Conká (@Karolconka) February 1, 2021

"Por isso, o nosso papel aqui é falar sobre a Karol Conka e o seu momento no BBB. É compreensível toda a revolta por suas falas, ações e pelo modo como tem se posicionado, no entanto isso está ultrapassando todos os limites de um cancelamento também".

Publicidade

O perfil também comentou sobre os ataques que a cantora vem recebendo, o que qualificou como "desproporcionais". "Em um tsunami de situações, o ódio está evidente, são chuvas de ataques desproporcionais que até então não vimos com quase nenhum participantes de edições passadas, que tiveram erros pesados tanto quanto a Karol Conka, diga-se de passagem".

"Esquecemos o quanto a fragilidade da figura da Karol Conka, uma mulher preta, mãe solteira e pioneira da cena do rap feminino brasileiro, acaba tendo. É momento de refletir também porque uma mulher preta é tão facilmente odiada por não ser a pessoa perfeita".

Publicidade

"Não que sua identidade seja motivo para esconder seus erros, não estamos aqui pra isso, mas que chegamos a questionar o que pode haver também por trás de tanto ódio e anseio por destruir alguém de forma inédita se comparada a participantes das edições do programa".

Por fim, a assessoria disse que Karol irá aprender com os erros quando sair do programa. "Ela, certamente, aprenderá muito com seus erros quando sair do programa, mas fica a preocupação se os ataques à ela revelam, na verdade, uma faceta do próprio ódio que viralizou em nossa sociedade. Fica aí também essa reflexão!", finalizou.