Wilson Witzel diz receber com 'respeito e tranquilidade' decisão de comissão da Alerj

Rio - O governador afastado do Rio, Wilson Witzel (PSC), se pronunciou nas redes sociais sobre a aprovação do relatório pró-impeachment pela Comissão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) , nesta quinta-feira. "Recebo com respeito e tranquilidade a decisão da comissão da Alerj", disse em sua conta no Twitter.