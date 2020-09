Alerj aprova continuidade de processo de impeachment contra Witzel

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira, por 24 a 0, em dar continuidade no processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Rodrigo Bacellar (SDD), relator do caso, leu seu parecer favorável à admissibilidade do processo no início desta tarde.

Eram necessários 13 votos para a aprovação da continuidade do processo, já que há 25 membros na comissão especial. Com licença médica por covid-19, o deputado João Peixoto não participou da votação.

Veja como votou cada deputado:

Rodrigo Bacellar - (relator) - Sim

Alexandre Freitas - Sim

Bebeto - Sim

Brazão - Sim

Carlos Macedo - Sim

Dionísio Lins - Sim

Dr. Deodalto - Sim

Eliomar Coelho - Sim

Enfermeira Rejane - Sim

Gustavo Schnidt - Sim

Léo Vieira - Sim

Luiz Paulo - Sim

Márcio Canella - Sim

Marcus Vinicius - Sim

Marina Rocha - Sim

Martha Rocha - Sim

Renan Ferreirinha - Sim

Subtenente Bernardo - Sim

Valdecy da Saúde - Sim

Waldeck Carneiro - Sim

Welberth Rezende - Sim

Chico Machado (presidente da sessão) - Sim

"Entendo ser imperioso o prosseguimento do processo de impeachment para que os fatos sejam esclarecidos. O seguimento do processo é o caminho mais benéfico para o Estado do Rio de Janeiro. Ante os fatos e fundamentos apresentados, deve a Alerj dar prosseguimento de impeachment? A meu sentir, não existe outra resposta senão a de que o processo de impeachment deve prosseguir", concluiu o relator, citando indícios de crime de responsabilidade por parte do governador Wilson Witzel.



Próximos passos do impeachment de Wilson Witzel:

- O resultado da votação desta quinta-feira será publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira.



- A partir da próxima segunda-feira, 21, começa a contar o prazo de 48 horas para o parecer ser inserido na pauta da Alerj.



- O documento deve ser votado na quarta-feira, 23, mas a votação pode levar mais de um dia.



- O texto elaborado na votação é publicado no Diário Oficial.



- Se o resultado for favorável ao afastamento do governador, o Tribunal de Justiça é convocado para formar um tribunal misto com cinco desembargadores e cinco deputados.



- Com o tribunal formado para analisar a cassação do mandato de Witzel, o governador fica afastado por até 180 dias (atualmente, ele já está fora do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça).