Nesta quarta-feira, Neymar curtiu o dia de sol em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e fez um passeio de jet ski com os amigos em uma praia do local , após serem divulgadas informações de que o jogador estaria promovendo uma festa de Ano Novo em Mangaratiba, no Rio, para mais de 500 pessoas. Segundo informações do G1, a assessoria do jogador diz que Neymar "não fará festa alguma e nem fez" e que passará a virada do ano no Sul.

Além de viralizar nas redes sociais, dividindo a opinião do público, a festa chamou a atenção, também, de autoridades responsáveis. O Ministério Público estadual (MPRJ) afirmou estar analisando representações sobre o evento . Já o prefeito da cidade, Alan Bombeiro (PP), disse que nada pode fazer enquanto não houver uma denúncia.

"Sem prejuízo, a Promotoria de Justiça com atribuição em Mangaratiba está analisando as representações encaminhadas para adoção das medidas eventualmente cabíveis", afirmou o MPRJ, em nota oficial divulgada nessa terça-feira.

Repercussão internacional

Segundo informações, celulares são proibidos na festa, para que não gerasse repercussão. Mas, o plano não deu muito certo e a notícia da festa com duração de uma semana atravessou o oceano. De acordo com o jornal "Le Parisien", o PSG tem ciência do evento e foi informado. De acordo com a publicação, uma fonte ligada ao PSG fez críticas a Neymar. “E pensar que o Neymar personifica o projeto do clube... Ele não dá a mínima para as repercussões”, disse a fonte, não identificada pelo jornal.

Posição oficial