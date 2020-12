Neymar reprodução instagram

Por O Dia

Rio - A suposta festa de ano novo de Neymar em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, vem repercutindo não somente no Brasil, mas também na França. De acordo com o jornal "Le Parisien", o PSG tem ciência do evento e foi informado.

Oficialmente, Neymar nega o evento e o próprio clube francês não fez qualquer comentário sobre o ocorrido. No entanto, de acordo com a publicação, o brasileiro vem recebendo muitas críticas nos bastidores da equipe francesa.



De acordo com a publicação, uma fonte ligada ao PSG fez críticas a Neymar. “E pensar que o Neymar personifica o projeto do clube... Ele não dá a mínima para as repercussões”, disse a fonte, não identificada pelo jornal.