Casagrande Reprodução

Por O Dia

Rio - O ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, se posicionou em relação a polêmica envolvendo Neymar e a sua suposta festa de fim de ano em Mangaratiba. Na opinião dele, o camisa 10 da seleção brasileira mostra ter atitudes pequenas fora de campo.

"Neymar é um ótimo jogador de futebol, bastante popular, mas continua a ser pequeno nas coisas que realmente importam. Quando mais precisamos de bons exemplos, de responsabilidade, é triste constatar que esse é o maior ídolo do futebol brasileiro na atualidade", afirmou ele, em texto publicado pelo portal "globoesporte.com". O ex-atacante ainda disse: "Não se mede grandeza de uma pessoa por sua conta bancária, sua frota de carros de luxo ou seu número de seguidores no Instagram".

Casagrande afirmou que essa atitude de Neymar acaba fazendo com que decisões corretas tomadas por ele, como no caso envolvendo racismo na partida entre PSG e Istanbul Basaksehi soem como não sinceras.



"Mesmo quando parece demonstrar alguma noção sobre o mundo que o cerca, a coisa soa falsa. No início de dezembro, Neymar e os demais jogadores do PSG apoiaram a decisão dos atletas do Istanbul de deixar o campo depois que um membro da comissão técnica da equipe turca foi alvo de injúria racial. A atitude foi nobre, mas, passadas três semanas daquele episódio, surge a notícia sobre seu Réveillon-ostentação. É o que transforma uma manifestação de respeito, de consciência, em aparente falta de sinceridade", opinou.

Walter Casagrande ainda relembrou uma crítica que fez há três anos em relação ao atacante. Na opinião dele, o jogador não amadureceu apesar de ter ficado mais velho.

"Em 2017, quando chamei Neymar de mimado, o mundo caiu na minha cabeça, mas essa postura ficou clara na Copa de 2018: antes da estreia da seleção, a grande preocupação do camisa 10 do Brasil era seu cabelo. Depois, ele virou alvo de chacota no mundo todo por causa de suas encenações em campo. Nós queríamos o título, ele nos deu memes e vergonha. Esse comportamento não mudou. Há alguns dias, quando soube que não estava entre os três melhores jogadores do mundo em 2020 – e eu até acho que ele deveria ter entrado na lista –, segundo a Fifa, debochou do prêmio. Neymar continua mimado", disse.