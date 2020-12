Galvão Bueno Tv Globo/Divulgação

Por O Dia

Rio - O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, fez críticas ao atacante Neymar em participação no programa "Bem, Amigos!", do SporTV. O narrador comparou o craque brasileiro a outros grandes nomes do esporte, por conta da festa supostamente promovida pelo atleta, em Mangaratiba, estado do Rio, durante a pandemia de Covid-19.

"Eu estou com quem disse: seria muito simples o Neymar ir na rede social e dizer 'não fui eu'. O LeBron James não está fazendo festa nenhuma. O Hamilton não está fazendo festa nenhuma. O Messi não está fazendo festa nenhuma. O Cristiano Ronaldo não está fazendo festa nenhuma. O Neymar tem o direito de fazer a festa que ele quiser, gastar o que ele quiser, ninguém tem nada com isso, mas não nessa circunstância, não neste momento, não com o drama que a população está vivendo", opinou.



Na opinião de Galvão, caso Neymar realmente tenha promovido a festa, a sua atitude é bastante equivocada, principalmente pelo fato dele servir como referência para muitas pessoas.



"Se ele tem a responsabilidade da festa, este cidadão está agindo de forma absolutamente errada, absurda, inadequada. (...) Quantos milhões de pessoas têm admiração por ele? Quantas crianças se espelham nele, sonham em ser ele?", completou.