Neto Divulgação/Band

Por LANCE!

Publicado 29/12/2020 16:38

Rio - O apresentador Neto voltou a pedir para Neymar não dar festa de fim de ano em Mangaratiba e aglomerar em meio à pandemia do novo coronavírus. Após na última segunda pedir para que o jogador cancele o evento, ele pediu para que Neymar fique "off" e cobrou que Tite entre em contato com o jogador para tratar da situação.



"Tite, você não deu a faixa de capitão para ele? Por que você não liga para o seu capitão e fala: 'Neymar, você não pode dar festa para 150 pessoas, porque você representa a camisa amarela'. Será que alguém não pode falar para esse menino Neymar, que tem 29 anos, e não é mais menino... Você não está on. Fica off. Fica com a sua família", disse Neto durante o programa "Os Donos da Bola" desta terça-feira.



Publicidade

"Vocês todos que vão na festa do Neymar, ou já estão lá, vocês são responsáveis igual a ele. Não faz isso. Todas as vezes que falamos de você, a gente esquece que você é fenômeno jogando bola. Por que você nunca será o número um? Por causa disso. Como jogador, você foi um bilhão de vezes melhor que eu. Como pessoa, você não chega aos meus pés", acrescentou.

Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto. A agência Fábrica, produtora responsável pelo evento, emitiu uma nota afirmando que realizará uma festa na Costa Verde para 150 pessoas, mas não citou o nome do jogador, que vem recebendo muitas críticas depois da notícia da grande festa.