Festa de ano-novo com a presença de Neymar acontece em Mangaratiba

Publicado 30/12/2020 12:59

A Secretaria Estadual de Defesa Civil do Rio de Janeiro está notificando condomínios e estabelecimentos comerciais que estejam realizando festas de réveillon, entre eles, o condomínio Aero Rural, onde o jogador Neymar está promovendo sua festa de fim de ano. O objetivo é entender se os eventos estão seguindo as normas do decreto 47.345 de 5 de novembro, que diz que os produtores de eventos devem garantir o distanciamento social, o uso de máscara facial, a utilização de álcool 70% e a lotação máxima de 50% da capacidade total.

No caso da festa do Neymar, a Defesa Civil busca entender com a notificação em quais condições o evento vem sendo realizado. "A gente precisa entender primeiro onde é a festa. Se é num salão de festas do condomínio, numa área comum, num campo, num gramado, num play do condomínio... Se for em uma área comum do condomínio, o condomínio tem que se responsabilizar, porque não pode. Se não for, será necessário verificar se o evento se enquadra nas normas do decreto da cidade de Mangaratiba", explica o Secretário Estadual de Defesa Civil, Leandro Monteiro.

Em comunicado divulgado há uma semana, a prefeitura de Mangaratiba cancela os eventos de réveillon e autoriza retorno das barreiras de bloqueio na cidade, ou seja, a entrada só é permitida para moradores em posse de comprovante de residência.

"Com objetivo de frear a propagação da COVID-19, a Prefeitura de Mangaratiba informa que todas as festividades públicas de Réveillon estão canceladas na cidade. Queimas de fogos também estarão expressamente proibidas no período de 29 de dezembro de 2020 a 04 de janeiro de 2021, entre outras medidas autorizadas pela Normativa n° 001, que acaba de ser publicada no Diário Oficial do Município.



A legislação ainda autoriza o retorno das barreiras de bloqueio. Somente moradores, trabalhadores e pessoas que já tenham reservas em hotéis ou pousadas terão acesso a Mangaratiba, mediante a apresentação obrigatória de comprovante de residência, locação ou reserva e documento original com foto.



Novas regras também estarão em vigor para todos os comércios da cidade, bem como, para a realização de eventos particulares. O uso de máscaras será obrigatório para qualquer atividade, seja em espaço fechado ou ar livre, e nos meios de transporte."