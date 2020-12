Festa de ano-novo com a presença de Neymar acontece em Mangaratiba Reprodução / Instagram

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/12/2020 08:01 | Atualizado 30/12/2020 08:04

Réveillon de Neymar em Mangaratiba, na Região da Costa Verde, chamou a atenção também de autoridades responsáveis. O Ministério Público estadual (MPRJ) afirmou estar analisando representações sobre o evento. Já o prefeito da cidade, Alan Bombeiro (PP), disse que nada pode fazer enquanto não houver uma denúncia.



"Sem prejuízo, a Promotoria de Justiça com atribuição em Mangaratiba está analisando as representações encaminhadas para adoção das medidas eventualmente cabíveis", afirmou o MPRJ, em nota oficial divulgada nesta terça-feira. Rio - A festa dedeem, na, chamou a atenção também de autoridades responsáveis. Oafirmou estar analisando representações sobre o evento. Já o prefeito da cidade,"Sem prejuízo, a Promotoria de Justiça com atribuição em Mangaratiba está analisando as representações encaminhadas para adoção das medidas eventualmente cabíveis", afirmou o MPRJ, em nota oficial divulgada nesta terça-feira.

LEIA MAIS: Repórter da CNN Brasil se infiltra na festa de Neymar para conseguir furos



Por outro lado, a posição do Ministério Público difere da de Alan Bombeiro, prefeito de Mangaratiba. O mandatário municipal disse que não pode fazer nada por enquanto. Por outro lado, a posição do Ministério Público difere da de Alan Bombeiro, prefeito de Mangaratiba. O mandatário municipal disse que não pode fazer nada por enquanto.

Publicidade

"Não teve nenhuma denúncia para chegar lá e ver aglomeração do Neymar e tomar alguma medida além de uma orientação em nenhuma outra casa ou outro condomínio. O Neymar não vai ser o único. O Neymar foi orientado como qualquer outra pessoa foi orientada de que maneira deve fazer. Se houver erro de festa ou possível festa, que até agora a gente não viu nenhum pedido de festa, está se falando de festa, convidados, e a gente ainda não viu nenhuma festa. Até hoje, não teve nenhuma denúncia", afirmou o prefeito, em entrevista à CNN Brasil.



"Existe uma especulação muito grande da festa e lista de convidados. O que chega para a gente aqui e o que a gente tem o controle é que são várias casas com várias pessoas alugadas e que uma pessoa que tem uma empresa chamada Fábrica vai fazer uma festa de final de ano na casa dele como qualquer morador tem autorização de acordo com nosso ato normativo para fazer desde que respeite todos os códigos de segurança que nós implantamos na cidade. É o álcool em gel, o uso da máscara, tantas pessoas por metro quadrado. Hoje, a gente não tem como precisar aqui, por exemplo, que casa é essa, que festa é essa, que convidados são esses", comentou Bombeiro.

Publicidade