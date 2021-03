Por IG - Último Segundo

Publicado 23/03/2021 19:38

No fim da tarde desta terça-feira (23), a ministra Cármen Lúcia mudou o voto e o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou o ex-juiz Sergio Moro parcial no caso do triplex do Guarujá envolvendo o ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT). Após a mudança de voto da ministra, nas redes sociais, alguns nomes da política comemoraram a decisão do Supremo.