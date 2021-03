Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 23/03/2021 20:22

Rio - O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta terça-feira (23) a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do triplex do Guarujá envolvendo o ex-presidente Lula (PT) no âmbito da Lava Jato.

Cármen Lúcia, que mudou o voto, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, foram os ministros da 2ª turma do Supremo que votaram a favor da suspeição. Edson Fachin e Kássio Nunes foram contra.

A decisão representa derrota para Sergio Moro, que agora, teve conduta parcial confirmada em julgamento, e vitória do petista, que além da condenação anulada, vê o responsável por sua prisão ter derrota judicial.

Movimentos políticos, políticos e jornalistas se pronunciaram contra a decisão do Supremo.

Confira:

Ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta:

Daqui a pouco teremos que indenizar essa quadrilha. Essa pena já havia sido ratificada até pelo STF. Retrocesso que custará muito caro ao país. — Henrique Mandetta (@lhmandetta) March 23, 2021

Deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS):

O que mais se temia aconteceu: Moro declarado suspeito e parcial no caso Lula pela segunda turma do STF, após mudança de voto da ministra Cármen Lúcia. Placar de 3 a 2 a favor da impunidade no país. Quem se demonstra parcial, na verdade, é a maioria da segunda turma do STF. — Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) March 23, 2021





Deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP):

Como o ministro Fux já havia dito em entrevista à IstoÉ: STF vai ter de contratar contador para ressarcir corruptos e corruptores. Preparem seus bolsos. — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) March 23, 2021

Rodrigo Constantino (Comentarista político da Jovem Pan):

Quem tem esse STF não precisa de nações inimigas e ameaças externas... — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) March 23, 2021

José Maria Trindade (Jornalista da Jovem Pan):

“Este é o momento mais triste da história jurídica do Brasil. (..) É uma decisão pesada e séria que desmonta a Lava Jato. (...) É um dia triste e vai ficar marcado na história da justiça brasileira como uma mancha. Não se desmonta uma to tao perfeito que foi aplaudido pelo país”.