Por O Dia

Publicado 24/03/2021 03:18 | Atualizado 24/03/2021 03:23

Uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo (USP) precisa de voluntários para observar o nível de autoeficácia e atividade física na população com dor durante e depois do isolamento social provocado pela covid-19, nos estados do Ceará e de São Paulo. De acordo com o Jornal da USP, os interessados devem ter 18 anos ou mais, morar nesses estados e sentir dor musculoesquelética.

Essas dores acontecem na região lombar, cervical, na cabeça e nos ombros. Os participantes terão que preencher um questionário virtual, com perguntas sobre dores, nível de capacidade em lidar com elas, qualidade de sono, nível de atividade física, uso de medicamentos e sobre diagnóstico da covid-19.



Intitulado “Autoeficácia e nível de atividade física na população com dor durante e após o distanciamento social relacionado a covid-19 nos estados do Ceará e São Paulo: um estudo transversal”, o estudo é realizado pelos pesquisadores Francisco Fleury Uchoa Santos Júnior e Isabela de Paula Rodrigues, sob orientação da professora Anamaria Siriani de Oliveira, ambos da FMRP.

