Garis conseguiram localizar as notas após três horas de busca Reprodução/ TV Globo

Por IG - Último Segundo

Publicado 24/03/2021 10:52

No Recife, uma morada quase perdeu uma quantia de R$ 10 mil. A empregada doméstica que trabalha em sua residência jogou um pacote no lixo sem saber que dentro, tinha uma quantidade de dinheiro. As notas foram recuperadas pelos garis e entregues a dona depois de três horas de busca por entulhos e resíduos de lixo. As informações foram apuradas pelo G1.

Porém, a dona do pacote também contou com a ajuda da sorte. O caminhão de lixo só foi localizado com a ajuda da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), que fez uso do GPS para que o automóvel fosse localizado depois da coleta.

Publicidade

A busca teve seu início quando Luiza Martins, funcionária pública que atua na Emlurb, recebeu um telefonema de uma mulher contando que uma quantia de dinheiro que estava enrolada em um pedaço de papel foi jogada no lixo, pois a empregada doméstica não sabia do que se tratava. E quando a patroa descobriu, o dinheiro já estava no caminhão de lixo.

"Eu fiquei super assustada. Uma pessoa ligou e disse que botou uma importância de R$ 10 mil no lixo, numa época dessa. Eu me desesperei, disse 'vamos fazer alguma coisa para ajudar'", declarou.

Publicidade

De acordo com o gerente de Fiscalização e Limpeza da Emlurb, Avelino Pontes, não foi complicado de localizar a equipe de coletores que fez a retirada de lixo no local perto da residência.

"Assim que Luiza me passou o fato, eu entrei em contato com a nossa central de controle, porque todos os nossos veículos têm GPS, são monitorados em tempo real. E aí, em cima do que a moradora passou, foi fácil localizar o caminhão, o motorista e a equipe, que é formada por três garis", afirmou.

Publicidade

No momento em que o veículo foi localizado, Avelino Pontes solicitou que o motorista do caminhão alterasse a rota para que o dinheiro pudesse ser encontrado. A quantia foi avistada dentro do compactador de lixo, junto a três toneladas de todos os tipos de resíduos.

Os coletores levaram cerca de três horas e mais para localizar o pacote. "A motivação era encontrar. A gente não ia parar até encontrar o dinheiro", ressaltou Josenildo Pereira, coletor de lixo.