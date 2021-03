Brasil

'Brasil não pode retroceder', diz Moro sobre decisão do STF

Nesta terça-feira, a Segunda Turma do Supremo decidiu que o ex-juiz da Operação Lava Jato foi parcial ao julgar ex-presidente Lula no caso do tríplex do Guarujá

