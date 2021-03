Por IG - Último Segundo

Publicado 25/03/2021 10:50 | Atualizado 25/03/2021 10:55

O pior momento no combate à pandemia do novo coronavírus fez com que o setor funerário ligasse o 'sinal de alerta' e procurasse as fabricantes de caixões para evitar a falta de urnas funerárias pelo Brasil. Lourival Panhozzi, presidente da Associação de Empresas e Diretores do Setor Funerário (Abredif), estima que será preciso quadruplicar o estoque atual para absorver a alta no aumento no número de óbitos nos próximos meses. As informações são do jornal O Globo.

"O que estamos fazendo hoje é indigno, com enterros em poucos minutos. Estão descartando corpos, e não sepultando pessoas", avalia Panhozzi.

O presidente da associação encaminhou um ofício ao governo do Estado de São Paulo nesta semana para que as atividades nas fábricas de urnas funerárias se torne essencial. A associação estima que o estado paulista seja responsável pela produção de 50 a 60% dos caixões usados no país.

Setor funerário sentiu o aumento das mortes

Atualmente, o Brasil conta com cerca de 100 mil urnas funerárias. Lourival estima que sejam necessárias outras 400 mil para lidar com o aumento no número de óbitos previsto para os próximos meses.

"No ano passado, o aumento de óbitos no Brasil foi na casa de 14%. Só em março de 2021, em comparação com 2020, houve um acréscimo de 30%. Um aumento natural seria de, no máximo, 2% ao ano. É uma cidade média que desaparece por mês. É fora do padrão", avalia o representante.

Risco de colapso?

De acordo com o especialista, há um risco de colapso do sistema funerário. Não no Brasil, mas de maneira pontual em algumas localidades. Uma maneira para 'contornar' este problema seria a criação de um portal, que será lançado nesta semana, para que cemitérios possam informar o número de vagas e sepultamentos por hora. Com a medida, seria possível administrar os enterros e realizar um sepultamento "digno" aos familiares.