Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde Reprodução/IG Minas Gerais

Publicado 25/03/2021 13:24 | Atualizado 25/03/2021 13:25

São Paulo - Carlos Carvalho, professor da USP, foi o escolhido pelo novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , para coordenar um grupo sobre protocolos de combate para o novo coronavírus. Carvalho é considerado crítico do uso da hidroxicloroquina, medicamento defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. As informações foram apuradas pela Folha de São Paulo.



O professor ressaltou desde o começo da pandemia de que não havia comprovação cientifica sobre o uso do remédio no tratamento contra o novo coronavírus. Queiroga solicitou os protocolos implementados no Hospital das Clínicas e no InCor, onde trabalha, para levar dados para todo o país.



O nome de Carvalho foi citado pelo ministro da Saúde durante sua entrevista coletiva na quarta-feira (14). Tidos como berços da ciência, os hospitais não fizeram o uso da cloroquina e ivermectina no tratamento contra a Covid-19. Em abril do ano passado, Carvalho chegou a comparar o efeito da cloroquina em relação ao novo coronavírus com o da Novalgina, ou seja, efeito nenhum.



"A falta de organização central e as informações desconexas sobre medicação sem eficácia contribuíram para a letalidade maior na nossa população. Não vou dizer que representa 1% ou 99% (das mortes), mas contribuiu", disse em entrevista para BBC News.



Carvalho ainda declara que mesmo tento o seu nome citado por Queiroga, ele não vai ter um cargo específico na gestão.



“Me comprometi a ajudar nesse momento crítico. Não farei parte de ministério. Coordeno a teleUTI do InCor HCFMUSP [Hospital da Faculdade de Medicina da USP], tendo realizado mais de 7.000 atendimentos em diferentes hospitais públicos do estado de SP. Nesse sentido, capacitação de equipes e teleconsultoria, disse que poderia contribuir”, afirma.



Nesta quinta-feira (25), Marcelo Queiroga irá para a sua primeira vista como titular da pasta. Ele irá até o InCor, em São Paulo e será recebido pelo Roberto Kalil Filho e Abid Jatene.



Quem parece não estar nada contente é o governador João Doria (PSDB). O professor Carvalho faz parte da equipe montada pelo governador da cidade paulista e Doria só soube da colaboração de Carvalho com o governo federal pela entrevista da coletiva do novo ministro da Saúde.