O homem foi flagrado perto da Praça Diogo de Vasconcelos, em Belo Horizonte (MG) Reprodução

Por iG

Publicado 25/03/2021 20:13

Belo Horizonte - Na manhã desta quinta-feira (25), um homem nu foi flagrado correndo próximo à Praça Diogo de Vasconcelos, na região centro-sul de Belo Horizonte (MG). O 'corredor', que usava apenas um gorro na cabeça, foi filmado por um motorista que passava no local e se espantou com a cena.

No vídeo, é possível ver que o homem carrega um short nas mãos e não parece se incomodar ao ser abordado pelas pessoas ao seu redor. "Ê, lasqueira! É cada um que aparece! Pouco depois que eu filmei o cidadão, ele vestiu o short. Tempos loucos!", gritou o personal trainer Victor Nébias, que gravou o momento.

Publicidade

Nébias disse que se deparou com a cena por volta das 6 horas da manhã, no caminho do trabalho. "De todo modo, diria que esse senhor está de parabéns por manter a atividade física em dia!", brincou.