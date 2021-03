Programa Nacional de Imunização começou com as vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 26/03/2021 04:04

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou comunicado nesta quinta-feira (25) alertando para o fato de que não deve haver mistura de doses de diferentes fabricantes na imunização de pacientes contra a covid-19. O Programa Nacional de Imunização contra a doença começou com as vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca.

Em março, o governo anunciou contratos de aquisição de novas farmacêuticas, como Janssen e Pfizer. Com isso, aumenta o número de diferentes vacinas. Por isso, a Agência reiterou que ainda não há evidências de que a aplicação de doses de fabricantes distintos produza efeito contra o novo coronavírus e não é recomendado.



Caso uma pessoa receba doses de diferentes fabricantes na aplicação dada pelas equipes de saúde da sua cidade deve procurar as autoridades (secretarias de saúde, Ministério Público ou o Ministério da Saúde) e denunciar o ocorrido. Para lembrar e informar o fabricante da primeira dose, é importante levar o cartão de vacinação onde esta informação foi registrada e apresentar o documento à equipe que for aplicar a segunda dose.