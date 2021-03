Print do pedido de socorro Reprodução: Polícia Civil do Paraná/Metrópoles

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 13:08 | Atualizado 27/03/2021 13:11

Um dia após ter sido agredida, uma adolescente de 14 anos que morava com seu namorado, de 21 anos, em Curitiba, no Paraná, mandou mensagem para sua mãe pedindo socorro. Na mensagem, a vítima pediu para que a mãe não respondesse, para evitar que o agressor a visse. As informações são do site Metrópoles.



“Mãe, não responde essa mensagem para o (nome do agressor) não ver. Preciso ir embora, quero ir faz tempo, mas ele não deixa. Ontem, nós brigamos e ele me agrediu quando falei que queria terminar”, explica a adolescente no texto enviado à mãe.

“Não sei mais o que eu faço, preciso terminar com ele. Hoje, nós viemos vender bala ao lado do (local). Não responde por favor, assim que ler, mande um coração”, finaliza a jovem, implorando que a mãe não respondesse ao pedido de socorro.



Ao visualizar a mensagem, a mãe da menina respondeu mandando um emoji de coração, conforme o solicitado pela filha, e denunciou o caso à polícia. O agressor foi preso em flagrante. Se condenado, ele responderá por lesão corporal e ameaça. O print da conversa foi cedido pela Polícia Civil do Paraná(PCPR).