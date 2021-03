Jair Bolsonaro Reprodução

Por iG

Publicado 28/03/2021 11:10

O presidente Jair Bolsonaro autorizou a abertura de uma embaixada brasileira em Bahrein, em meio as diversas críticas que vem recebendo pela sua gestão na área diplomática. As informações são do jornalista Lauro Jardim.



De acordo com informações do colunista, o presidente deu aval aos trâmites para oficializar a decisão, que agora ficarão a cargo do Itamaraty.



O processo estava parado há cerca de dois anos e teve andamento justamente em um momento em que o governo tenta melhorar as relações diplomáticas e comerciais com países árabes, que ficou ainda mais abalada após Bolsonaro prometer a transferência da embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém.



Localizado na região do Golfo Pérsico, o pequeno país insular - com uma área equivalente à metade da cidade de São Paulo - tem uma população de apenas 1,5 milhão de habitantes.



Recentemente, Bahrein se tornou a quarta nação do mundo árabe a formalizar as relações diplomáticas com Israel. A assinatura do acordo entre os dois países aconteceu nos EUA, mediada pelo então presidente americana Donald Trump.



As lideranças palestinas condenaram a formalização das relações por considerar que ela “prejudicará seriamente os direitos nacionais inalienáveis do povo palestino e a ação árabe conjunta”.