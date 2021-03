Pandemia: Brasil perde 1.656 vidas para a Covid-19 em 24h Reprodução

Por iG

Publicado 28/03/2021 18:05 | Atualizado 28/03/2021 18:06

São Paulo - Com novo recorde na média móvel de óbitos, o Brasil registrou 1.656 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. No período, foram 44.326 novos casos. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) neste domingo (28).

Agora, o país totaliza 312.206 vítimas fatais da Covid-19 e registra, no total, 12.534.688 casos de infecções pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia.



A média móvel de óbitos também continua a subir e bate novo recorde: nos últimos sete dias, em média, 2.595 vidas foram perdidas para a doença no Brasil. Este é o maior número deste o começo da pandemia.



O estado de São Paulo é o que mais fez vítimas da doença, com 71.991 falecidos por Covid-19 no total. Em seguida, vêm o Rio de Janeiro, com 36.109, Minas Gerais, com 23.687, e Rio Grande do Sul, com 18.823.



Desde o início de junho de 2020, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.