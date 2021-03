Luiz Serra, possível sucessor de Ernesto Araújo, é mal avaliado por senadores

Luís Serra, embaixador em Paris, na França, é cotado para substituir Ernesto Araújo no Itamaraty Agência Senado

Por iG

Publicado 29/03/2021 15:31

Após Ernesto Araújo se demitir do cargo de ministro das Relações Exteriores nesta segunda-feira (29), nomes para sucede no cargo começam a aparecer. Entre eles, está Luís Fernando Serra .



Embaixador brasileiro em Paris, capital da França, Serra é visto como um diplomata com o mesmo perfil extremista que tinha Ernesto, e que sua indicação não seria capaz de fazer com que o Brasil mantivesse boas relações com outros países.



Luís Serra, embaixador em Paris, na França, é cotado para substituir Ernesto Araújo no Itamaraty

Agência Senado

Luís Serra, embaixador em Paris, na França, é cotado para substituir Ernesto Araújo no Itamaraty

Após Ernesto Araújo se demitir do cargo de ministro das Relações Exteriores nesta segunda-feira (29), nomes para sucede no cargo começam a aparecer. Entre eles, está Luís Fernando Serra .



Embaixador brasileiro em Paris, capital da França, Serra é visto como um diplomata com o mesmo perfil extremista que tinha Ernesto, e que sua indicação não seria capaz de fazer com que o Brasil mantivesse boas relações com outros países.



Segundo a colunista Christina Lemos, senadores rejeitam o nome de Luís para o cargo, pois seria algo como “ trocar Ernesto por Ernesto”, pois pelo perfil do diplomata, alinhado ao olavismo e a ala ideológica do governo, sua chegada não representaria mudança no ministério das Relações exteriores.



Ernesto Araújo vinha sofrendo forte pressão para deixar o cargo desde semana passada, quando entrou em rota de colisão com o Senado Federal, quando publicou críticas nas redes sociais contra a presidente da Comissão das Relações Exteriores do Congresso, Katia Abreu.



Somando a isso, há o fato do ministério estar sendo contado pela demora em firmar contratos de vacinas contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2). Desafio que o próximo ministro terá de enfrentar.

Agência Senado Luís Serra, embaixador em Paris, na França, é cotado para substituir Ernesto Araújo no Itamaraty Após Ernesto Araújo se demitir do cargo de ministro das Relações Exteriores nesta segunda-feira (29), nomes para sucede no cargo começam a aparecer. Entre eles, está Luís Fernando Serra . Embaixador brasileiro em Paris, capital da França, Serra é visto como um diplomata com o mesmo perfil extremista que tinha Ernesto, e que sua indicação não seria capaz de fazer com que o Brasil mantivesse boas relações com outros países. Continua após a publicidade Segundo a colunista Christina Lemos, senadores rejeitam o nome de Luís para o cargo, pois seria algo como “ trocar Ernesto por Ernesto”, pois pelo perfil do diplomata, alinhado ao olavismo e a ala ideológica do governo, sua chegada não representaria mudança no ministério das Relações exteriores. Ernesto Araújo vinha sofrendo forte pressão para deixar o cargo desde semana passada, quando entrou em rota de colisão com o Senado Federal, quando publicou críticas nas redes sociais contra a presidente da Comissão das Relações Exteriores do Congresso, Katia Abreu.

Fonte: Último Segundo - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2021-03-29/possivel-sucessor-de-ernesto-araujo-e-mal-avaliado-por-senadores.html