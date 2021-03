As provas da versão digital do exame foram aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 29/03/2021 19:53

O site para a divulgação das notas dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ficou fora do ar no final da tarde e começo de noite desta segunda-feira (29). Nas redes sociais, estudantes se queixam de que a página demora para carregar ou não abre.



De acordo com o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é responsável pela prova, os resultados seriam divulgados hoje a partir das 18h para aqueles que fizeram a prova física, o Enem digital e o Enem PPL, modalidade destinada para pessoas privadas de liberdade.

Para conferir o desempenho, é necessário acessar a Página do Participante com login e senha individuais do candidato, mas o portal apresenta lentidão e dificuldade de acesso.



Os candidatos também podem conferir o seu desempenho por meio do aplicativo Enem Inep disponível no Google Play (para dispositivos Android) e na App Store (para iOS). Até o momento, o Inep não divulgou o balanço oficial do Enem 2020.



O Inep ainda não se manifestou sobre o motivo da instabilidade no site.