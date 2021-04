Prefeito de Hortolândia-SP morre em decorrência da covid-19 Reprodução

Por iG

Publicado 01/04/2021 14:10 | Atualizado 01/04/2021 14:11

O prefeito de Hortolândia-SP, Ângelo Perugini (PSD), morreu de covid-19 nesta quinta-feira após passar quase dois meses internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da capital.



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), se manifestou em seu twitter sobre o óbito do prefeito. Confira a fala do tucano:

Lamento profundamente a morte de Ângelo Perugini, prefeito de Hortolândia, mais uma vítima da COVID-19. Sua colaboração para a emancipação do município e desenvolvimento da região é um legado muito importante. À família e amigos, meus sinceros pêsames. — João Doria (@jdoriajr) April 1, 2021

Segundo nota emitida pela prefeitura municipal, Ângelo apresentou um "significativo agravamento " do seu quadro na manhã desta quinta, antes de falecer devido a complicações do novo coronavírus

Ângelo Perugini foi coordenador da Secretaria de Movimento dos Trabalhadores Sem Terra ( MST ), em São Paulo, na década de 80. Foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores ( PT ) em 2014 e se elegeu prefeito de Hortolândia ainda no primeiro turno em 2020, com 52% dos votos válidos. A cidade agora passa a ser governada pelo vice-prefeito, Zezé (PL).