Por iG

Publicado 31/05/2021 16:03

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse nesta segunda-feira, 31, que a comissão concluiu que Bolsonaro e o governo federal negligenciaram a compra de vacinas contra o novo coronavírus.



“Nós temos certeza que o governo federal nunca apostou na vacina, nunca quis comprar, apostava no tratamento precoce e na imunização de rebanho. Isso nós temos certeza, não precisa mais se provar", disse em entrevista à CNN Brasil.

O senador citou os depoimentos do presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo , e do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas , como peças-chave para que a CPI chegasse a este entendimento.

“A Pfizer foi lá e mostrou para a gente que o governo não se interessou em negociar. Esse é um ponto. O [Instituto] Butantan esteve lá conosco e disse que em dezembro de 2020 nós teríamos condições de ter 60 milhões de vacinas e o governo parou a negociação — que ocorria a partir daquela reunião entre o ministro, os governadores e o Butantan —, e o presidente [Jair Bolsonaro] logo em seguida veio dizendo que quem mandava era ele e não ia comprar vacina nenhuma da China.”