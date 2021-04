Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Foto: Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 15:57

Campo Grande - Uma mulher, 48 anos, prestou queixa na noite desta quinta-feira contra o marido, prestes a ser intubado por causa de complicações da Covid-19, após descobrir que ele estava com uma amante no hospital, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O casal estava junto há 20 anos e tem uma filha. As informações são do portal G1.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela recebeu uma ligação do marido contando que está infectado com o novo coronavírus, mas que "não precisava ir até o hospital, pois ele já estava melhor". Apesar do pedido, ela foi ao hospital ver como ele estava. Quando chegou, foi informada de que ele estava "acompanhado da namorada".

Publicidade

Na delegacia, ela contou que preferiu esperar por estar preocupada com o estado de saúde do marido. Depois de um tempo, ela descobriu que a amante dele era uma amiga dela. O homem ainda teria dito para a esposa: "A partir de hoje a [nome da mulher que não será divulgado pela reportagem] cuida das minhas coisas. Você pode ir embora, cuida da sua vida".

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro de Campo Grande como preservação de direitos.