Risco de falta dos medicamentos do 'kit intubação' atinge pelo menos 1.141 municípios do país Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 16:28 | Atualizado 01/04/2021 16:36

O risco de falta de oxigênio e dos medicamentos do “kit intubação” atinge pelo menos 625 e 1.141 municípios do país, respectivamente. Os dados constam da segunda edição da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) para compreender os desafios enfrentados pelos Entes locais no enfrentamento da pandemia da Covid-19. As perguntas foram aplicadas junto aos prefeitos entre os dias 29 e 31 de março.

Ao todo, participaram desta edição da pesquisa 2.553 municípios, 45,9% do total. Sobre a distribuição de vacinas, quase a totalidade dos municípios (98%) recebeu nesta semana imunizantes contra o coronavírus, demonstrando que a vacina está chegando aos municípios. As remessas ocorreram duas vezes para 68,4% dos municípios e 24,4% receberam uma vez nesta semana.

Publicidade

Medidas restritivas

De acordo com a confederação, os resultados desta semana indicam que 37,1% dos municípios pesquisados estão realizando lockdown, considerado na pesquisa como o fechamento total das atividades não essenciais, para conter a propagação do vírus. Já 61,9% afirmaram que não tomaram essa atitude nesta semana. No entanto, quando perguntados sobre a restrição da circulação de pessoas à noite, o percentual de municípios que adotou essa medida sobe para 82,2%, e somente 17,5% declararam não adotar.



O levantamento também mostra que 88% dos municípios estão aplicando restrições das atividades aos finais de semana, e somente 11,8% não. A medida de antecipação de feriados nesta semana foi empregada por 15,3% dos municípios pesquisados. Quanto às aulas presenciais, 89,4% dos municípios estão com elas paralisadas, e somente em 9,9% ainda estão ocorrendo nesta semana.