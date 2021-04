Corpos de pacientes mortos por Covid-19 ficam expostos em UPA de Belo Horizonte Foto: Reprodução / Sindibel

Publicado 01/04/2021 17:46

Belo Horizonte - Corpos de pacientes vítimas da Covid-19 ficaram expostos, nesta quarta-feira, em frente à sala de emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao Portal UOL, a Prefeitura de Belo Horizonte explicou que isso aconteceu por causa do aumento da procura por atendimento e que a Secretaria Municipal de Saúde trabalha para que os casos sejam atendidos.

"A covid-19 é uma doença grave e muitos casos evoluem para óbito. Infelizmente ocorreram óbitos na UPA Pampulha. É importante esclarecer que essas pessoas estavam sendo assistidas por profissionais na sala de emergência", afirmou a Prefeitura.

O Centro de Saúde Santa Terezinha, também na Pampulha, foi aberto para atender pacientes que não apresentem sintomas da Covid-19 e casos com baixa ou média complexidade. "A estratégia visa ampliar o atendimento dos pacientes da região, deixando as UPAs dedicadas, prioritariamente, ao atendimento dos casos sintomáticos respiratórios", afirmou.

O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte (Sindibel) protestou contra as mortes em decorrência do novo coronavírus. O sindicato ainda convocou os profissionais da saúde a participar de uma ato simbólico no dia 7 de abril, às 13h, nas UPAs do município. "Vamos denunciar que as pessoas estão sofrendo e morrendo sem a assistência adequada: as UPAs não são CTIs! E cobrar medidas URGENTES da PBH, Governo de Minas e Governo Federal", convocou.