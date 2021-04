Cury ficará afastado das atividades por 180 dias e não receberá salário no período. Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/04/2021 09:23

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou hoje (1º) a perda temporária do mandato do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) pelo descumprimento do Código de Ética da Casa. Em dezembro do ano passado, o parlamentar apalpou a deputada Isa Penna (PSOL) durante uma sessão.

Cury ficará afastado das atividades por 180 dias e não receberá salário durante o período. Na próxima semana, o deputado Afonso Lobato (PV) deve tomar posse na condição de suplente.

Publicidade

Na Justiça, Fernando Cury é alvo de uma ação por importunação sexual.