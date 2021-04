Djalma Batista Foto: Reprodução / Instagram

Publicado 02/04/2021 16:12

Goiás - O personal trainer e campeão de fisiculturismo Djalma Batista, 49 anos, morreu, nesta quinta-feira, vítima de Covid-19 em Goiás. O ex-atleta passou sete dias internado, mas não resistiu.

De acordo com o portal Metrópoles, Batista mantinha uma rotina saudável e não tinha comorbidades, além de praticar esportes com frequência. Amigos e familiares lamentaram a morte do ex-fisiculturista nas redes sociais. Ele deixa a esposa e um filho de cinco meses.

Djalma Batista era tetracampeão goiano estadual, vice-campeão brasileiro e bicampeão de fisiculturismo da Copa Brasil Body Classic IFBB, na categoria Master.