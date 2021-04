Por iG

Publicado 08/04/2021 17:34 | Atualizado 08/04/2021 17:42

O governador de São Paulo, João Doria, mencionou Jair Bolsonaro (sem partido) no Twitter, rebatendo um xingamento a Doria que o presidente teria proferido em jantar com empresários. Doria disse que vai vaciná-lo e deu a entender que seria contra a raiva — vírus transmitido por meio de mordida de animais.

Calma, @jairbolsonaro. Além da Coronavac, o Butantan é especialista na anti-rábica. Fique tranquilo, vou te vacinar pic.twitter.com/gyDYh8zUQE — João Doria (@jdoriajr) April 8, 2021

Bolsonaro teria dito "O governador de vocês é vagabundo, c******" durante encontro com empresários na noite desta quarta-feira (7), na casa do empresário Washington Cinel, fundador da Gocil.



"Calma, @Jairbolsonaro. Além da Coronavac, o Butantan é especialista na anti-rábica. Fique tranquilo, vou te vacinar", ironizou o governador.