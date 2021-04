O presidente da República, Jair Bolsonaro AFP

Por iG - Economia

Publicado 09/04/2021 10:02

Rio - No jantar entre Bolsonaro e empresários brasileiros nesta quarta-feira (7) estavam companhias que, juntas, somam R$ 186 milhões de dívidas ativas com a União. Segundo a revista Época, só o SBT, representado pelo CEO José Roberto Maciel, é responsável por mais da metade do montante (R$97,2 milhões).

A Cosan, atuante na área de açúcar e álcool, de Rubens Ometto, deve R$46,3 milhões em dívidas previdenciárias. Já o Banco Inter, fundado por Rubens Menin, deve R$36,6 milhões.

Publicidade

O Habib's, de Alberto Saraiva, fundador e CEO, possui R$5,9 milhões em dívidas previdenciárias e o Bradesco, onde Luiz Carlos Trabuco Cappi é diretor-presidente, tem R$400 mil pendentes no FGTS.