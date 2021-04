Também nas últimas 24 horas, 71.832 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus Daniel Castelo Branco

Por IG Saúde

Publicado 10/04/2021 18:28 | Atualizado 10/04/2021 18:40

Rio - O Brasil registrou mais 2.616 mortes por covid-19 em 24 horas, neste sábado, alcançando o total de 351.334 óbitos acumulados ao longo da pandemia. Essa é a pior semana epidemiológica em número de óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes voltou a crescer e chegou a 3.020. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Também nas últimas 24 horas, 71.832 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram confirmados. Ao todo, são 13.445.006 casos desde o início da pandemia.



Já são 80 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de mil e 25 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. De acordo com o Conass, também são 12 dias com a média acima da marca de 2,5 mil.



O ranking de número de mortes segue liderado pelo estado de São Paulo, onde 82.407 vidas foram perdidas para a doença. O Rio de Janeiro continua em segundo lugar, com 39.298 mortes por Covid-19 , seguido por Minas Gerais (27.618), Rio Grande do Sul (21.864) e Paraná (18.993).