Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles

Manaus - O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva, será trocado de cargo após pedir investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

A decisão é do diretor-geral do órgão, Paulo Maiurino, e o nome que deve substituir Saraiva é o delegado Leandro Almada, que já atua no Amazonas.



O ofício solicitando a abertura da investigação contra o ministro foi enviado na última quarta-feira (14) ao Supremo Tribunal Federal (STF). No documento, Saraiva indica que Salles tentou atrapalhar uma investigação que apreendeu madeira ilegal.

Recentemente, Saraiva também afirmou que que era a primeira vez em que via um ministro da pasta se posicionar contra a preservação do Meio Ambiente.