Publicado 15/04/2021 20:45 | Atualizado 15/04/2021 20:52

Na live desta quinta-feira (15), Jair Bolsonaro comentou a respeito do prazo de cinco dias que a ministra Cármen Lúcia, do STF, deu para que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), explique o porquê de não ter aberto nenhum processo de impeachment contra o Bolsonaro. O presidente disse que "só Deus" pode o tirar do cargo.



"Eu não quero me antecipar e falar o que eu acho sobre isso. Só digo uma coisa: só Deus me tira da cadeira presidencial, e me tira, obviamente, tirando a minha vida", afirmou. "O que nós estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo", concluiu.



Bolsonaro tem mais de 100 pedidos de impeachment desde que iniciou seu mandato . No entanto, nem o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nem Arthur Lira (PP-AL) abriram algum processo.

"Qual será o futuro do Brasil"

Durante a live, o presidente criticou ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou todas as condenações de lula na Lava-jato. Bolsonaro questionou "que tipo de gente" o Lula trará para a presidência se for eleito e deu a entender que e eleição de 2022 será realizada com "voto auditável".



"Pela decisão do Supremo hoje, o Lula é candidato. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros. Se o Lula voltar pelo voto direto, pelo voto auditável, tudo bem. Mas veja qual vai ser o futuro do Brasil com o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência", disse Bolsonaro.