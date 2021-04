Por IG - Último Segundo

Rio - Após a elegibilidade do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) ser confirmada no plenário do Superior Tribunal Federal (STF), o Partido dos Trabalhadores acelerou as negociações junto a partidos de centro para viabilizar a candidatura do principal líder da legenda. As informações são do jornal A Folha de S.Paulo.

Entre os partidos envolvidos nas tratativas, destacam-se o apoio ao PSD, MDB e PSB nos estados em troca de um apoio na corrida do ex-presidente ao Palácio do Planalto no ano que vem.

“Está claro nas últimas intervenções de Lula que a melhor estratégia é repetir o perfil da candidatura de 2002, abrindo espaço para partidos do centro democrático”, argumentou o senador Paulo Rocha (PT-PA).

Líderes petistas entendem que é o momento de apostar em alianças opositoras ao presidente Jair Bolsonaro nas capitais. O posicionamento vai de encontro ao realizado em 2020, quando o Partido dos Trabalhadores lançou candidaturas em 21 das 26 capitais do país.

