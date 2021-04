Guedes é vacinado contra covid-19 em Brasília, com primeira dose da Coronavac Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 17:30 | Atualizado 28/04/2021 17:35

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), questionou nesta quarta-feira (28) "quem é" o ministro da Economia, Paulo Guedes, para criticar a vacina desenvolvida na China contra a Covid e chamou Guedes de "pitaqueiro" e "puxa-saco" dos Estados Unidos. As informações foram apuradas do portal G1.



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 27, em reunião do Conselho de Saúde Suplementar, que "o chinês inventou o vírus", mesmo assim tem uma vacina menos eficiente do que as desenvolvidas por laboratórios privados dos Estados Unidos. Com ironia, Guedes buscou defender a maior eficiência de empresas privadas sobre o setor público.



"O nosso ministro Paulo Guedes [...] ainda cria esse tipo de problema. É muito pitaqueiro, sem entender da situação. Não dá", disse Aziz.



"Quem é o ministro Paulo Guedes para dizer que a CoronaVac não é uma vacina boa? Quem é ele? Ele cuida da economia, que já vai cambaleando", completou.

Atualmente a principal vacina em uso no Brasil é chinesa, a CoronaVac , desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, da China. O próprio Guedes foi vacinado com a CoronaVac.