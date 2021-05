O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich MATEUS BONOMI/AGIF / ESTADÃO CONTEÚDO

O depoimento de Teich estava previamente agendado para acontecer na última terça-feira (04), horas após a A comissão parlamentar de inquérito que investiga o combate do governo federal à pandemia da Covid-19 retoma os trabalhos nesta quarta-feira (05), às 10h, para ouvir Nelson Teich, segundo ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro.O depoimento de Teich estava previamente agendado para acontecer na última terça-feira (04), horas após a fala do seu antecessor Luiz Henrique Mandetta.

Hoje falaria o general Eduardo Pazuello, que alegou ter contato com pessoas que estão com covid-19 e por isso não poderia depor. Seu comparecimento foi adiado para o próximo dia 19 de maio. Com isso, o depoimento de Nelson foi remanejado para hoje e Mandetta depôs ontem por mais de sete horas.

Teich não chegou a completar um mês à frente do Ministério da Saúde, já que comandou a pasta entre os dias 17 de abril e 15 de maio. O oncologista deixou o cargo após entrar em desacordo com o presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito das medidas de combate à pandemia do novo coronavírus.