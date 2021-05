As vacinas exigem armazenamento em baixas temperaturas de refrigeração para maior durabilidade. AFP

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:53

A Pfizer Brasil divulgou que, na noite desta quarta-feira (5), 629 mil doses devem chegar ao país no Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas (SP).

Inicialmente, a previsão era de que avião da companhia aérea de logística UPS chegasse em Campinas às 19h55, mas por conta de um atraso na saída de Miami (EUA), o horário foi atualizado pela farmacêutica no início desta tarde e está previsto para chegar ao terminal por volta das 21h.

Publicidade

O contrato firmado entre a Pfizer e o governo federal prevê a compra de 100 milhões de doses. Esta será a segunda remessa de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech comprada pelo Ministério da Saúde. No dia 29 de abril, o mesmo aeroporto de Viracopos também recebeu o primeiro lote da vacina da Pfizer com 1 milhão de imunizantes.

As doses da Pfizer precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias. A empresa disse ter desenvolvido uma embalagem especial com temperatura controlada utilizando gelo seco para manter a condição de armazenamento recomendada. Após chegarem às salas de vacinação, as doses precisam ser mantidas entre 2°C e 8°C e devem ser aplicadas na população em um período de até cinco dias.

Publicidade

A vacina foi a primeira a obter registro sanitário definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em fevereiro deste ano.