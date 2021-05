Helicóptero caiu dentro de área de mata em Belo Horizonte Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 12:31 | Atualizado 08/05/2021 12:35

Minas Gerais - Um helicóptero caiu em Belo Horizonte, na manhã deste sábado, no bairro Olhos D'Água, na Zona Oeste. Segundo os bombeiros, o acidente com a aeronave foi perto da Rua Adelino Testi e nenhum dos quatro tripulantes teve ferimentos graves.



As cinco viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que haviam se deslocado para o atendimento das vítimas foram dispensadas. Os tripulantes, duas mulheres e dois homens, caminharam a pé para um lugar mais seguro e de fácil acesso ao resgate. Ninguém precisou ser levado para o hospital.

Publicidade

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a mulher que pilotava o helicóptero contou que teve problemas durante a decolagem. A queda acarretou num pequeno vazamento de combustível, mas os militares trabalham no transbordo do tanque.

"Vão ser tomadas as providências em conjunto com a Aeronáutica para fazer a perícia do acidente, a avaliação das possíveis causas, a remoção da aeronave e a mitigação dos riscos", disse o tenente Bernardo Amorim, que lidera os trabalhos dos bombeiros na mata.

Publicidade

A Aeronáutica foi acionada para fazer a perícia do helicóptero.