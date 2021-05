Protesto no Masp pelas mortes do Jacarezinho Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 20:37 | Atualizado 08/05/2021 20:43

Neste sábado, 8, manifestantes protestaram no Museu de Arte de São Paulo (Masp), região Central de São Paulo, em homenagem aos mortos em ação no Jacarezinho da última quinta-feira, 6. As informações são do G1.

O ato começou em frente ao Masp, por volta das 17h. O grupo ocupou a via e interrompeu o fluxo de carros e, perto das 18h30, caminhou em direção à Praça do Ciclista. A PM acompanhou os manifestantes.

O ato organizado pela Coalização Negra por Direitos, que reuniu mais de 200 instituições do movimento negro de todo o Brasil. Foi a primeira manifestação planejada para o “13 de Maio de Lutas”, data da abolição da escravatura, ocorrida em 1888.



A Coalizão pediu, entre outras coisas uma investigação independente dos assassinatos, reparação às famílias das vítimas, responsabilização das forças policiais e um plano de redução da violência e letalidade policial.

Em suas redes sociais, a deputada Sâmia Bomfim(PSOL), divulgou imagens do protesto e prestou solidariedade as vítimas da operação.