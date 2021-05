Anta de mais de 200 kg é salva após cair em piscina Reprodução Internet

Por iG

Publicado 09/05/2021 10:51 | Atualizado 09/05/2021 10:53

Campo Grande - A Polícia Militar Ambiental (PMA) teve um problema inusitado essa semana. Uma anta com mais de 200kg foi resgatada após cair na piscina de um clube, em Maracaju, a 158 km de Campo Grande. O animal saiu ileso, segundo informações do G1.

De acordo com a ocorrência, o socorro foi acionado rapidamente pelos funcionários do clube. Policiais Militares de Dourados (MS) e uma equipe dos Bombeiros de Maracaju participaram da ação.

Os policiais e bombeiros usaram cambões para retirar o animal da água e a piscina, por ser muito profunda, fez com que o anta ficasse extremamente cansada de nadar.

Ainda de acordo com o órgão, as equipes perceberam que o bicho não apresentava ferimentos e nem outro problema de saúde. A anta acabou sendo solta em uma vegetação na área rural distante do local.