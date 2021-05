A casa foi destruída pelas chamas. IG

Publicado 10/05/2021 09:26 | Atualizado 10/05/2021 09:27

Na tarde do último domingo, 9, um homem de 44 anos foi preso sob suspeita de ter agredido a esposa, de 32, trancá-la em um quarto e colocar fogo na casa, no bairro Jardim Novo Mundo, em Goiânia (GO). A mulher foi salva por uma vizinha, que viu o incêndio e entrou na casa para socorrer a vítima antes das chamas tomarem toda a residência. As informações são do G1.



O corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e prestou atendimento à vítima, que foi encontrada desmaiada e teve apenas um corte no queixo.

A mulher disse à polícia que o marido havia chegado em casa agressivo, os dois discutiram o dia todo até que o suspeito a golpeou no rosto, deixando-a desmaiada. Ele teria demonstrado ciúmes da mulher. A polícia não informou o nome o suspeito.



De acordo com 30ª batalhão, o suspeito trancou a vítima na casa quando estava desacordada e ainda colocou fogo em um colchão, provocando um incêndio em toda a residência do casal. O homem foi preso em flagrante no local pelos crimes de tentativa de feminicídio e injúria. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A vítima prestou depoimento. A Polícia Civil está investigando o caso.