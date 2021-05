Um dos principais fundadores do PCC, Geleião morreu em decorrência de complicações da Covid-19 Arquivo/Ponte Jornalismo

Por IG - Último Segundo

Publicado 10/05/2021 14:12

Na manhã desta segunda-feira (10), um dos principais fundadores do PCC (Primeiro Comando da Capital), José Márcio Felício, mais conhecido como Geleião, morreu em decorrência de complicações da Covid-19. O presidiário faleceu no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, em São Paulo (SP). As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O homem era o último fundador da facção criminosa ainda vivo e, segundo o jornal, era hipertenso e estava acima do peso havia mais de 40 anos. Felício foi internado no centro da capital paulista no dia 9 de abril e chegou a ser intubado, mas não resistiu e morreu às 6h30.

Geleião estava preso há mais de 40 anos por diferentes condenações, incluindo crimes que cometeu já no sistema prisional. Entre eles estão estupro, homicídios, roubo e formação de quadrilha. A pena dele somava 142 anos, seis meses e 15 dias de reclusão em regime fechado.

Na cadeia, o criminoso também respondia pelas mortes de três presos e um agente penitenciário durante rebelião na Penitenciária Estadual de Piraquara, em Curitiba (PR), em 2001.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, 50 presos e 99 funcionários haviam morrido por complicações da doença até a última sexta-feira (7). Felício foi transferido para receber tratamento contra a Covid-19 sob forte esquema de segurança policial, já que ele era jurado de morte pela direção da facção, desde que foi expulso em 2002.