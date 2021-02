Renan Araujo de Simone, de 29 anos, filho de líder do PCC em São Paulo, foi preso no Rio de Janeiro Divulgação / DRCI

Publicado 23/02/2021

Rio - A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prendeu, nesta terça-feira (23), Renan Araujo de Simone, de 29 anos. Renan é filho de Ronaldo José de Simone, o Elefante Branco, um dos maiores líderes Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo, e sobrinho de Rogério Jeremias de Simone, "vulgo Gegê do Mangue", segundo no comando do PCC até ser morto em 2018.

A DRCI foi capaz de encontrar o criminoso de 29 anos após receber informações de que Renan estava escondido no Rio de Janeiro e realizar um monitoramento na rede através do rastreamento dos endereços de IP.

A delegacia apurou que Renan usava programas específicos para criar usuários falsos, obter dados de cartões de crédito e praticar fraudes na internet, desde compras de produtos diversos até aluguéis e veículo.

Os policiais da DRCI seguirão investigando o caso para tentar identificar as ligações de Renan com a facção criminosa PCC no estado do Rio.