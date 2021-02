Servidores da Saúde fizeram ato em frente ao Palácio Guanabara em defesa do SUS e pela valorização dos profissionais Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 11:52

Servidores da Saúde estadual fizeram um ato em frente ao Palácio Guanabara, na manhã desta terça-feira, em defesa do SUS e pela valorização da categoria. Os profissionais também reivindicam a implementação do Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS).

No ato, os manifestantes estavam seguindo os protocolos de combate à covid, como o uso de máscara facial e de álcool em gel, além do distanciamento. E levantaram cartazes chamando atenção para a precarização do setor e baixos salários, afirmando que há descaso com a saúde pública.

A mobilização foi organizada pela Associação Central dos Trabalhadores da Saúde do Estado do Rio (Acentraserj). Na ocasião, os servidores pleitearam ainda vacina para toda a população.

Profissionais também reivindicam vacina para todos Divulgação

