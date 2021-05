Por iG

Publicado 10/05/2021 20:19 | Atualizado 10/05/2021 20:22

Pesquisa divulgada pela Atlas nesta segunda-feira (10) indica que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve aumento de 6% na aprovação e queda de 4% na rejeição em comparação a março.



No levantamento, Bolsonaro foi de 25% para 31% na avaliação de ótimo/bom, e recuou de 57% para 53% entre quem o considera como péssimo/ruim. 15% classificaram como regular.

Sema opção regular entre as possíveis respostas, Bolsonaro teve reprovação de 57% - queda de 3%, e aprovação de 40% - avanço de 5%.

A volta do auxílio emergencial, ainda que em um valor mais baixo do que o distribuído no ano passado, e o “alivio relativo” na pandemia da Covid-19 no país explicam a melhora nos indicadores de Bolsonaro, segundo Andrei Roman, CEO da Atlas.

Eleições 2022

As eleições presidenciais também foram tema da pesquisa, e nela, é indicado que o atual chefe do executivo e Lula (PT) deverão polarizar as intenções de voto.

Eventual cenário eleitoral:

Jair Bolsonaro (sem partido) - 37%

Lula (PT) - 33,2%

Ciro Gomes (PDT) - 5,7%

Sérgio Moro (sem partido) - 4,9%

Luiz Henrique Mandetta (DEM) -4,9%

João Doria (PSDB); Luciano Huck (sem partido); João Amoedo (Novo); Marina Silva (Rede); Guilherme Boulos (PSOL); Flávio Dino (PCdoB) e Alexandre Kalil (PSD) também foram citados, mas apresentaram porcentagem menor do que os citados anteriormente.

2º turno

Questionando os entrevistados sobre um eventual segundo turno em 2022, Bolsonaro perderia a reeleição para três candidatos: O ex-presidente Lula; Mandetta, ex-ministro da Saúde, e Ciro Gomes, presidenciável em 2018.

Lula (PT) - 45,7%

Jair Bolsonaro (sem partido) - 41%

Não sei/nulo/branco - 13,3%

Mandetta e Ciro também ganhariam do atual presidente, mas ficam dentro da margem de erro.

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9 de maio e teve a participação de 3.828 pessoas, que responderam às perguntas através de questionário online aplicado através de convites randomizados.